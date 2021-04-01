Крупнейший застройщик региона отмечает очередную годовщину со дня образования

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ДСК был основан в 1968 году. За прошедшие полвека комбинат построил треть города Воронежа – порядка 11 млн кв. м, где проживают более 200 тыс. семей. На сегодняшний день, по данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), компания ДСК занимает 1 место в регионе и 13 место в России по объему ввода жилья за 2020 г.

Основной профиль деятельности Домостроительного комбината – комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства, создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды. Застройщик выполняет полный цикл работ, обеспечивая единый контроль над всеми этапами производственных и строительных процессов.

ДСК ведет работу в трех основных направлениях: освоение новых площадок; развитие застроенных территорий, включая переселение ветхого и аварийного жилфонда, и вовлечения в оборот земель бывших промышленных зон.

В настоящее время ДСК реализует более 10 проектов комплексной застройки на территории региона. В Северном направлении завершено строительство жилого комплекса «Московский квартал», который стал визитной карточкой города. Активными темпами строится ЖК «Задонье». В Южном направлении в микрорайоне Шилово растет жилой комплекс «Ласточкино». На востоке расположены микрорайон «Лазурный» – на берегу Воронежского водохранилища и жилой комплекс «Черемушки» в Отрадном Новоусманского района Воронежской области**.

Несмотря на основную специализацию – жилищное строительство, ресурсы ДСК активно задействованы в развитии социальной инфраструктуры Воронежа и региона. Только за последнее десятилетие ДСК построил 13 детских дошкольных учреждений, 4 общеобразовательные школы, 6 спортивных комплексов, центр дополнительного образования, поликлинику на 550 посещений в смену, православный храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица», Зеленый театр со зрительным залом на 1600 посадочных мест в Центральном парке культуры и отдыха, многофункциональный центр «Романовский», отель мирового класса «Марриотт», универмаг «ЦУМ-Воронеж», торговые комплексы «Воронежский», «Южный полюс», рынок «Придача».

Знаковым проектом для ДСК стало строительство Воронежского областного перинатального центра (2011 г.), признанного одним из лучших в России, где в 2012 году родился миллионный житель Воронежа.

ДСК успешно провел масштабную реконструкцию водоподъёмной станции ВПС-4, что позволило повысить закачку воды до 100 тыс. м³ в сутки и обеспечить бесперебойное водоснабжение города-миллионника, который до этого получал воду по графику.

В настоящее время ДСК ведет строительство двух детских садов на 300 мест каждый и сложнейшего медицинского объекта – хирургического корпуса Воронежского областного онкологического диспансера.

Вклад предприятия в развитие региона, формирование комфортной городской среды и улучшение качества жизни воронежцев высоко оценен профессиональным сообществом и властями всех уровней. ДСК ежегодно становится дипломантом «Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию», а также победителем регионального конкурса «Строительный Олимп». По итогам деятельности за прошлый год комбинату присуждено звание «Лидер строительного комплекса России» и диплом «Элита строительного комплекса России».

Генеральный директор ДСК Андрей Соболев награжден сертификатом «Лучший руководитель организации (предприятия) строительного комплекса России».

*по данным Единого ресурса застройщиков НОЗА - https://erzrf.ru.

** вся документация на сайте https://dsk.vrn.ru