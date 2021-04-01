Под Воронежем уроженца Таджикистана выдворили из страны за нарушение режима пребывания

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Аннинский райсуд рассмотрел административное дело, фигурантом которого стал гражданин Такжикистана. Правоохранители при проверке документов обнаружили, что он нелегально проживает на территории Воронежской области и составили протокол (ч.1.1 ст. 18.8 КОАП).

В суде мигрант пояснил, что в 2018-м году приехал в наш регион на стройку на заработки. Регистрация у него закончилась 28 февраля, патент отсутствует.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 2 тысячи рублей и самостоятельной депортации на родину.