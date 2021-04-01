В Воронеже задержали рецидивиста, ударившего ножом собутыльника и забаррикадировавшегося в комнате

Воронеже сотрудники Росгвардии задержали гражданина, причинившего ножевое ранение местному жителю

31 марта подмогу росгвардейцев запросил участковый. В 10 часов утра в одной из квартир многоэтажного дома Коминтерновского района произошел конфликт между двумя собутыльниками. В итоге 38-летний рецидивист ударил 31-летнего приятеля ножом, а сам закрылся в комнате и не реагировал на требования пришедшего по вызову полицейского.

Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Потерпевшего отправили в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.