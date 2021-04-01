В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на апрель

Снег еще лежит, но осталось ему уже недолго. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Воронежские метеорологи дали прогноз на апрель. В целом месяц ожидается теплее нормы, но возможны и заморозки, впрочем, сильных морозов не обещают.

- Средняя температура апреля будет +9…+10 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Первая декада второго месяца весны еще будет весьма прохладной, это жители области ощутят уже на ближайших выходных. Впрочем, столбик термометра будет держаться около нуля, вряд ли ниже. Зато примерно с 6 апреля существенно потеплеет. Дождей в апреле ожидаем немного. Прогнозируем 36 миллиметров выпавших осадков при норме в 40 мм. Так что погода будет в целом благоприятная, создающая весеннее настроение.