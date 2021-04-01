Под Воронежем экс-директор предприятия похитил песка на 1,3 млн рублей

В Поворинском районе полицейские выявили хищения песка в особо крупном размере.

В 2019-2020 годах 52-летний бывший руководитель местного муниципального предприятия, не имея лицензии на право пользования недрами, давал указания подчиненным на добычу песка с территории земель села Рождественское с помощью техники предприятия. Добытый песок частично продавали, а также использовали для нужд организации. За это время похитили 3140 кубометров песка. Причиненный ущерб составил 1,3 млн рублей.

За кражу в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения .