Подозреваемого в убийстве воронежской учительницы оставили в СИЗО

Артем Селютин, которому "светит" пожизненное, захотел повидаться с семьей Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ленинский райсуд оставил в СИЗО Артема Селютина, обвиняемого в убийстве воронежской учительницы. Там он проведет как минимум два месяца – до 2 июня включительно. О продлении срока ходатайствовали воронежские следователи. Об этом сообщили в райсуде 1 апреля.

31-летний Артем Селютин, гражданин Украины, выступил на процессе с речью. Он попросил выпустить его из изолятора хотя бы на неделю, чтобы повидаться с родными. Но суд был не преклонен.

Напомним, страшная трегедия произошла в Воронеже 2 февраля. На Московском проспекте, недалеко от остановки «Гостиница Спутник» было обнаружено тело 48-летней учительницы математики, изрезанное ножом. Тогда Наталья Тушинская вечером возвращалась домой с работы, к дочери и мужу. В момент, когда она разговаривала с коллегой по телефону на нее напал неизвестный. «Меня убивают!», – успела она крикнуть в трубку.

По версии, которую озвучивали в суде, Селютин потребовал от учительницы отдать ему деньги, но она отказалась, тогда он решил забрать их силой. После убийства он успел вернуться к себе на родину. Но там его задержали силовики. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ). По одной из статей Артему Селютину грозит пожизненное лишение свободы.

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