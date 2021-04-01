Серийного педофила, изнасиловавшего воронежскую школьницу в овраге, оставили в СИЗО

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

29-летнему уроженцу Липецкой области, которого обвиняют в изнасиловании 10-летней воронежской школьницы, продлили арест на 1 месяц. Он пробудет в СИЗО до 30 апреля. Решение по ходатайству следователя вынес Левобережный райсуд. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Напомним, трагедия случилась 29 января в микрорайоне Никольское. Девочка в этот день возвращалась из школы, когда на нее в овраге напал неизвестный мужчина и надругался над ней. 30 января следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Затем появился фоторобот подозреваемого. Мужчину силовикам удалось задержать благодаря анализу ДНК.

Он оказался ранее судимым за подобные преступления жителем соседнего региона.