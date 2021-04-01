Глава СКР распорядился передать материалы ДТП с участием судьи из Воронежа в центральный аппарат

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Материалы проверки по факту воронежского ДТП, случившегося в июле 2020-го года на набережной Масалитинова, передают в центральный аппарат Следственного комитета России, об этом распорядился глава СКР Александр Бастрыкин во время рассмотрения обращений граждан.

Воронежцы требуют привлечь к ответственности судью, которая, по их мнению, стала виновницей аварии, в которой серьезно пострадал мужчина. Volkswagen Touareg женщины-судьи врезался в «ВАЗ-2115», припаркованный на обочине. Водитель отечественной легковушки стоял возле своей машины, его отбросило в сторону, 61-летний мужчина получил тяжелые травмы.

Заявители пожаловались на отсутствие уголовного дела по факту аварии. В рамках проверки провели две экспертизы, выводы которых противоречат друг другу.

Александр Бастрыкин раскритиковал воронежских следователей за то, что оперативно не была назначена третья экспертиза. Глава СКР поручил провести служебную проверку в отношении воронежских сотрудников следственного управления, а на время ее проведения отстранить их от исполнения служебных обязанностей.

- Заявительница также рассказала о попытках давления на нее - по этому факту Александр Бастрыкин назначил процессуальную проверку. При наличии оснований от имени Председателя СК России будет направлено ходатайство в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, - отметили в пресс-службе Следственного комитета России.