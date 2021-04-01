27-летнего жителя Воронежской области будут судить за изнасилование 70-летней пенсионерки

Следователи передают в суд дело 27-летнего жителя Павловского района, которого обвиняют по целому букету статей, в том числе за изнасилование пенсионерки.

Мужчина в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года в селе Гаврильск выставил окно и проник в дом незнакомой 70-летней жительницы. Там он изнасиловал беспомощную женщину, угрожал убить, если она кому-то расскажет о случившемся, стал душить, а когда пенсионерка потеряла сознание, убежал. Но женщина выжила.

Подозреваемого задержали, он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности. Суда он дожидался под стражей.