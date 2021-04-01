Под Воронежем фура MAN с прицепом перевернулась и снесла ограждения

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31 марта в Рамонском районе перевернулась фура. Около пяти часов вечера на 492-м километре автодороги М-4 «Дон» грузовик MAN с прицепом, следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Воронежа, опрокинулся на бок и врезался в парапет ограждения. Кабину смяло.

По предварительным данным ГИБДД, 45-летний водитель из Белгородской области не справился с управлением. Мужчину госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

За сутки в Воронежской области зарегистрировали 110 ДТП, пять человек получили травмы.