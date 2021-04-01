Мультик воронежских аниматоров вышел в топ на Netflix

.

Мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» воронежской студии Wizart Animation, вышедший в международный прокат 25 марта, в первые же выходные попал в топ на платформе Netflix. Он стал вторым по просмотрам в мире и США, а в Бразилии, Франции, Греции, Скандинавии - первым. Причем, это первая российская анимация, которая вышла на Netflix Originals. За рубежом мультфильм называется Secret Magic Control Agency.

Напомним, мультфильм обыгрывает записанную братьями Гримм историю про Ганзеля и Гретель. Аниматоры соединили сказку и шпионский триллер, превратив мультик в комедию. По сюжету, повзрослевшая Гретель становится одним из лучших агентов сверхсекретного Отдела магической безопасности. Ей поручают расследовать преступление века - загадочное исчезновение Короля, а напарником назначают родного брата Ганзеля, известного шарлатана, который притворяется волшебником и устраивает красочные шоу. Вместе им предстоит проникнуть в тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Пряничной Ведьме.