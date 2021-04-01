Росприроднадзор оштрафовал Воронежский авиазавод на 427 тыс рублей

Росприроднадзор оштрафовал ВАСО за нарушения природоохранного законодательства. Инспекторы ведомства проверили авиазавод в марте 2021 года.

- По итогам проверки выявили 37 нарушений в области охраны окружающей среды и охраны и использования водных объектов. За игнорирование природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли само предприятие и должностных лиц «ВАСО» - на общую сумму 427,5 тыс рублей, - сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора. - Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.