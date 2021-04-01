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Происшествия1 апреля 2021 9:20

Жителя Воронежской области отправили на 4,5 года в колонию за 11 кило конопли

Мужчина уже был судим за подобные инциденты
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

Поворинский райсуд отправил на 4,5 года в колонию строгого режима 54-летнего мужчину за хранение наркотиков.

В июле 2020 года уже ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств сельчанин обнаружил на территории пустыря неподалеку от Поворино дикорастущую коноплю и решил собрать растения для личного потребления.

В течение четырех месяцев по ночам он рвал коноплю и сушил в селе Рождественское Поворинского района. В декабре 2020 года сотрудники полиции обнаружили у мужчины более 11 кг марихуаны.

Криминал