В Воронеже ищут претендентов на Исаевскую премию

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья начали прием заявок на Исаевскую премию. Награда присуждается молодым литераторам Воронежского края ежегодно. Напомним, ее учредили в 2010 году.

По 15 апреля принимают заявки от претендентов на участие. Подать ее можно в произвольной форме онлайн в департамент культуры. Главное – чтобы произведения были изданы в 20200-м году.

В конкурсе могут принять участие авторы не старше 35 лет, проживающие в Воронежской области. Объем представляемых материалов: поэзия - не более 300 машинописных строк, проза - не менее 40 тысяч знаков, эссе, очерк, статья - не менее 20 тысяч знаков.

Эксперты учитывают личный творческий вклад автора в развитие литературного и культурного наследия Воронежского края. Премия может присуждаться автору только один раз.

В денежном выражении Исаевская премия составляет 50 тысяч рублей. В 2020-м лауреатом литературной награды стал Михаил Калашников.