В Воронеже известный дирижер выступит с юной пианисткой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 апреля за пульт Воронежского академического симфонического оркестра филармонии встанет известный дирижер Илмар Лапиньш. Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии гастролирует в России, Украине, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Монголии, Венгрии, Чехии, Словении, Боснии и Герцеговине, Македонии, Австрии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Швеции, КНР.

В программе прозвучат увертюра к опере «Дон Жуан» и концерт №12 для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, симфония №6 Антонина Дворжака. Солировать в фортепианном концерте Моцарта в этот вечер будет стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Мария Белокопытова. Она учится в 4 классе Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Начало концерта в 18.00.