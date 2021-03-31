В Воронеже аферист всучил пенсионерке дешевый противодымный извещатель за 15 тысяч рублей

80-летняя пенсионерка обратилась в прокуратуру Левобережного района. Пожилая женщина рассказала, что в начале марта вечером к ней в квартиру позвонил незнакомый мужчина. Он заявил, что ей необходимо установить пожарный противодымный извещатель. И потребовал отдать за него 15 тысяч рублей (хотя на самом деле он стоит не более 500 рублей). Что сбитая с толку бабушка и сделала. В прокуратуре она пожаловалась на то, что уже ходит с трудом, плохо видит. И не знает, как вернуть свои деньги.

Сотрудники прокуратуры передали информацию в полицию. Там возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Если этого бессовестного афериста поймают, то его могут посадить на пять лет.