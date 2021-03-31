Под Воронежем к красивейшему Дворцу Ольденбургских ведет «убитая» дорога

Дорога находится в жутком состоянии. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В прокуратуре Воронежской области отреагировали на обращение активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поводу безобразного состояния дороги, проходящей недалеко от Дворца Ольденбургских. К ним в свою очередь обратились жители улицы Победы Рамони, которые в непогоду вынуждены по пути в центр объезжать разбитую дорогу, еще и идущую под уклон.

Сотрудники прокуратуры подтвердили очевидное: проезжая часть сильно повреждена, на ней обнаружили многочисленные выбоины и дефекты. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли местного чиновника, отвечающего за это направление работы. А ремонт дороги запланировали на второй квартал 2021 года.