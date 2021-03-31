Пенсионерка, сбитая иномаркой в центре Воронежа, умерла в реанимации

После ДТП пенсионерку на скорой отвезли в больницу, но спасти не смогли. Фото: из архива «КП»

Врачи не смогли спасти 63-летнюю женщину, сбитую 29 марта в 9.30 у дома № 12 на улице Среднемосковской. Пенсионерка умерла в реанимации. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, женщина шла по «зебре» на зеленый свет. В это время по непонятной причине 24-летний водитель «Форд-Фокус», ехавший со стороны Никитинской в направлении Пушкинской, не затормозил перед переходом и сбил ее. Полицейские разбираются в причинах его поведения. Теперь в отношении водителя должны возбудить уголовное дело.