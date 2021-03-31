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Общество31 марта 2021 19:16

В Воронеже снова объявили облаву на пьяных водителей

Только за два месяца 2021 года по их вине случилось 20 аварий
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские с 1 по 3 апреля уделят особое внимание проверке водителей на алкогольное опьянение.

Фото: из архива «КП»

В ГИБДД сообщили о проведении с 1 по 3 апреля рейда, во время которого будут массово проверять водителей машин на опьянение. В госавтоинспекции сообщили печальную статистику, объясняющую необходимость этого мероприятия. В 2020 году по вине пьяных водителей случилось 336 аварий, за два месяца 2021-го – еще 20.

Полицейские напоминают: за управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. А если водитель опять попадется «под мухой», его могут уже отправит в колонию на два года.

- Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил, в том числе, увидели пьяного водителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02, - напоминают в региональном ГУ МВД.