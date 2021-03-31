Воронежские тяжелоатлеты завоевали золото и серебро на первенстве России

Егор Поротиков взял золото. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет здорово выступили два воронежских спортсмена. Соревнования были достаточно представительными – на них в Старый Оскол приехали 480 участников из 41 региона нашей страны.

В весовой категории до 55 кг наш земляк Егор Поротиков занял первое место, подняв в рывке 73 кг и толкнув штангу в 91 кг (почти вдвое больше, чем весит он сам). Это большой успех и для тренера спортсмена Василия Дмитраченкова.

Антон Каплин в весовой категории до 102 кг занял второе место, в рывке подняв 92 кг и толкнув штангу в 114 кг.

- Антона рассматриваю как перспективного спортсмена, к тому же в такой тяжёлой весовой категории. Он хорошо себя показал на первенстве, вполне мог бы завоевать «золото», но под конец, видимо, расслабился. В целом, это хороший его первый шаг в большой спорт, - рассказал личный тренер спортсмена Дмитрий Чернышев.