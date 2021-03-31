«Кто разлил масло?»: в Воронеже механик поскользнулся на масляном пятне и тяжело травмировал голову

Основной причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за своевременной уборкой рабочих мест Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

26 февраля в арматурном цехе воронежского предприятия «СовТехДом» механик участка поскользнулся, упал и ударился головой о край редуктора. 35-летний мужчина контролировал производство и не заметил масляные пятна на полу.

Государственная инспекция труда в Воронежской области провела расследование нечастного случая. Оказалось, что в цехе предприятия, которое производит изделия из бетона, цемента и гипса, незадолго до ЧП ремонтировали редуктор. После работ на полу и образовались масляные пятна.

Из-за удара о редуктор механик серьезно повредил голову. Полученную травму квалифицировали как тяжелую.

- Основной причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за своевременной уборкой рабочих мест при осуществлении ремонтных работ. В настоящее время инспекцией решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, - сообщили «КП-Воронеж» в ведомстве.