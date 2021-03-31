В Воронеже финансист попался на выманивании взятки в 9 млн рублей у бывшего вице-мэра

Илью Шепелева отпустили на свободу с условием соблюдать ряд ее ограничений. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Криминальная история бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова получила неожиданное продолжение. Теперь он стал не только обвиняемым в крупной взятке, но и жертвой преступления.

Новой фигурой в этом криминальном сериале стал бывший управляющий партнер воронежских операционных офисов «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ) Илья Шепелев. Этот господин ныне является заместителем директора ООО «Ваш личный банкир». В прошлом Шепелев стал фигурантом дела по обналичиванию 44,9 миллионов рублей для вывода их из-под контроля государства. Следователи предполагали, что финансист с помощью этих операций обогатился на 2 миллиона. В июле 2018 года Шепелеву дали условный срок - два года. Недавно судимость была погашена.

Неугомонный финансист на этот раз решил воспользоваться знакомством с Алексеем Антиликаторовым. Он убеждал бывшего вице-мэра расстаться с 9 миллионами рублей. За эту сумму Шепелев обещал связаться со своими знакомыми в Воронежском гарнизонном суде и убедить их повлиять на коллег из Центрального районного суда. Чтобы те дали Антиликаторову максимально мягкое наказание.

Бывший вице-мэр согласился передать часть суммы – 3 миллиона рублей. Однако 29 марта за их встречей с Шепелевым наблюдали сотрудники ФСБ. До поры до времени тайно, а после передачи денег явно. Финансиста задержали с поличным. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

В Ленинском районном суде избрали Шепелеву меру пресечения. Довольно мягкую – финансисту запретили приходить в гости к Антиликаторову, а также видеться с другими людьми, имеющими отношение к этому делу. Ну и нельзя пользоваться почтой. Никакой – ни обычной, ни электронной.

Напомним, самого Антиликаторова обвиняют в получении взятки в 1,5 миллиона рублей за выделение земельных участков под ярмарку на проспекте Патриотов. Деньги он получал весной 2018 года при посредничестве другого вице-мэра Сергея Курило. Сам Антиликаторов признает получение только 750 тысяч рублей. Он лишился должности не только в мэрии, но и в руководимом им Агентстве инновации и развития (сейчас, к слову, это учреждение и вовсе ликвидируют), и провел год под домашним арестом. Суд по его делу может начаться уже в апреле.