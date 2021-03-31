В Воронеже медики рассказали о состоянии беременной женщины и мальчика, перевернувшихся в «Ниссане»

Беременной женщине, рулившей перевернувшимся "Ниссаном", предстоит курс лечения в стационаре. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии беременной женщины и мальчика. Оба получили травмы после того, как «Ниссан Кашкай», в котором они ехали перевернулся.

Мальчику оказали первую помощь в больнице и отпустили домой. А вот женщину оставили лечиться в стационаре.

Напомним, 27 марта в 20.06 35-летний водитель «Тойоты Марк», ехавший по Шишкова со стороны Московского проспекта, меняя полосу движения, врезался в «Ниссан Кашкай», за рулем которого была 33-летняя беременная женщина. Японскую иномарку отбросило на припаркованный «Фольксваген Тигуан». Выходившая в это время из немецкой машины 39-летняя жительница Коминтерновского района погибла. А «Ниссан» встал на крышу.

Оказалось, что водитель «Тойоты» был пьян. Вскоре его арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.