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Общество31 марта 2021 16:42

В Воронежской области на реконструкцию и строительство спортобъектов дополнительно заложено почти 1,2 млрд рублей

Всего на развитие системы спортсооружений по региональной адресной инвестпрограмме в 2021 году направят почти 1,7 млрд рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Источник:kp.ru

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Благодаря этому финансированию в Боброве появится спорткомплекс с бассейном, а в Грибановке и Верхнем Мамоне будут построены современные стадионы.

В целом объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на 2021 год составит более 15 млрд рублей. Причем 8,6 млрд из них — это средства региональной казны.

Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутатам регионального парламента удалось добиться существенного увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год по ряду направлений.

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