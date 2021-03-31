В Воронежской области на реконструкцию и строительство спортобъектов дополнительно заложено почти 1,2 млрд рублей

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Благодаря этому финансированию в Боброве появится спорткомплекс с бассейном, а в Грибановке и Верхнем Мамоне будут построены современные стадионы.
В целом объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на 2021 год составит более 15 млрд рублей. Причем 8,6 млрд из них — это средства региональной казны.
Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутатам регионального парламента удалось добиться существенного увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год по ряду направлений.