В банкоматах Сбера упростят использование и повысят скорость операций

В интерфейс банкоматов Сбера внесут ряд инноваций, которые еще больше упростят использование устройств и повысят скорость проведения операций. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя правления СберБанка Сергей Мальцев.

Хотя современные банкоматы уже позволяют вносить и выдавать до 300 купюр за операцию. Экономит время и персональный главный экран, на котором клиенту Сбера сразу предлагают снять его «любимые» суммы и провести наиболее частые операции.

- Используемые в наших устройствах технологии помогают клиентам решать житейские проблемы. К примеру, если вы забудете карту в нашем банкомате, мы обязательно пришлем вам сообщение об этом и пригласим в офис забрать карту. У нас много уникальных технологических решений, которые позволяют решать и другие сбойные ситуации. Благодаря комплексу мер и фокусу команды на качестве мы видим постоянное улучшение уровня клиентской удовлетворенности, - подчеркнул Сергей Мальцев.

Специалисты Сбера постоянно анализируют потоки и с высокой точностью могут определить оптимальное количество устройств в каждой локации. При этом происходит внедрение в сеть принципиально новых устройств. Сейчас уже 62% сети банка составляют банкоматы с функцией рециркуляции наличных - они удобнее предшественников.

- В 2018 году мы запустили в нашей банкоматной сети бесконтактное обслуживание, став крупнейшей сетью банкоматов с NFC в мире. Причем мы не только закупали новые устройства с бесконтактными считывателями, но и оборудовали ими уже имевшийся парк. И сегодня бесконтактное обслуживание уже стало стандартом индустрии. А в прошлом году мы начали в тестовом режиме внедрять биометрические технологии. Безусловно, важным вызовом прошлого года было обеспечение работы сети в условиях пандемии. Мы уделили особое внимание работе банкоматной сети и смогли обеспечить бесперебойную работу и высокий уровень сервиса для клиентов, - отметил Сергей Мальцев.