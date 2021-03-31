Под Воронежем заместителя главврача больницы оштрафовали за вакцинацию зараженного коронавирусом мужчины

Cемилукская районная больница. Фото: vodkb.ru

17 февраля в ходе санитарно-эпидемиологического расследования в Семилукской районной больнице обнаружили шокирующую невнимательность, если не сказать хуже, допущенную врачами. А именно: мужчине, уже больному коронавирусом, сделали прививку от этой болезни. К счастью, летальным исходом это головотяпство не закончилось. Тем не менее 12 марта было возбуждено административное дело.

В итоге крайним сделали заместителя главврача Семилукской районной больницы по поликлинической работе. По решению местного суда его оштрафовали на 25 тысяч рублей.