Воронежцы ужаснулись количеству безымянных могил на Березовском кладбище

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в ВК, фото Дмитрия Кириенко

В среду воронежцы в паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали фотографию с Березовского кладбища. На снимке, сколько хватает взгляда, ряды могил без имен, памятников и крестов. Только одинаковые таблички с номерами.

- Люди, что происходит в Воронеже? Сегодня был на Березовском кладбище и увидел такое... Как будто война идёт... Кто все эти люди? Только номерки над могилами, причём свежими, - ужаснулся очевидец.

Действительно, снимок навевает ужас и не самые оптимистичные мысли. Но такому количеству безымянных захоронений нашлось объяснение.

- Березовское – единственное кладбище, открытое в городе для новых захоронений, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. - Здесь находится участок, где захоранивают людей без определенного места жительства, неопознанные тела, и тех, кого родственники по каким-либо причинам не смогли похоронить.

Утилизируют здесь и биологические останки после удаления органов. Информация по каждому захоронению хранится в МКУ «Администрация городских кладбищ», а также в организациях, откуда были доставлены материалы - в судебно-медицинской экспертизе, городскхе клиниках, моргах.

Часть захоронений, по информации мэрии, впоследствии эксгумируется, когда родственники находят своих потерянных родных, забирают их останки и перезахоранивают на других кладбищах. Кстати, они могут обойтись и без эксгумации - благоустроить уже имеющиеся могилы.