Губернатор Воронежской области прервал отпуск ради встречи с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым

Бывший и нынешний губернатор Воронежской области встречаются достаточно регулярно. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Александр Гусев в своем Телеграм-канале, до этого долго не баловавшего своими постами, сообщил, что прерывает свой отпуск, который должен был продлиться до 11 апреля. Губернатор отметил, что, как обычно, отдыхал в России.

Выйти из отпуска Гусева заставил визит двух VIP-персон: экс-губернатора Воронежской области, а ныне вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Александр Гусев будет активно работать 1 и 2 апреля. В эти дни он с гостями из столицы откроют в Нововоронеже спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена». Также губернатор сообщил о планирующемся совещании с главами районов. 2 апреля запланировано открытие дороги в обход Боброва. Это событие станет поводом для обсуждения с Алексеем Гордеевым вопросов дорожного строительства в Воронежской области.

Визит вице-спикера ряд источников также связывают с предстоящими выборами в Госдуму. Его рассматривают в том числе и как подготовку к будущей избирательной кампании.