Общество 31 марта 2021 14:39

В Воронежской области многие семьи смогут получать повышенные пособия на детей от 3 до 7 лет

В зависимости от уровня нуждаемости семьи такие выплаты будут составлять от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума на детей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов