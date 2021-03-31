В Воронежской области многие семьи смогут получать повышенные пособия на детей от 3 до 7 лет
В зависимости от уровня нуждаемости семьи такие выплаты будут составлять от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума на детей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Соответствующие изменения были внесены на 9-м заседании Воронежской областной Думы в региональный закон «Об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».