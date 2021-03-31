Прокуратура нашла в воронежских детсадах испорченное мясо

Чиновники утверждают, что попадание испорченного мяса в блюда для детей было исключено Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Пресс-служба прокуратуры Воронежской области сообщила о нарушениях, выявленных в ходе проверок образовательных учреждениях Воронежа. Среди них прием пищеблоками продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, отсутствие сведений о прохождении сотрудниками санминимума. А в детском саду Коминтерновского района выявили работника с поддельной медицинской книжкой.

- В школах и детских садах Железнодорожного и Левобережного районов продукты хранились в ненадлежащих условиях, - отметили в ведомстве. - Так, при проверке прокуратурой Железнодорожного района детского сада № 99 обнаружено испорченное мясо, которое не утилизировано, а было предназначено для изготовления блюд.

Комментируя это сообщение в мэрии сообщили:

- В конце 2020 года поставщик питания привез в несколько дошкольных учреждения непригодное для использования в пищевых целях мясо (в том числе на вакуумной упаковке были наложены одна на другую наклейки с разными датами производства). Это было выявлено именно руководством детских садов, после чего поставщику незамедлительно были направлены претензии, в том числе с требованием забрать некачественную продукцию, заменив на качественный продукт.

Самостоятельно утилизировать продукцию администрация дошкольного учреждения не вправе, отметили в мэрии. Поэтому мясо оставили на временное хранение.

- Готовить детям из него ничего не собирались, а в меню были внесены изменения (например, в д\с 99 в этот день бефстроганов был заменен на вареное яйцо). То есть не было никаких шансов на то, что детям могли приготовить еду из такого мяса,- добавили в горадминистрации.