Воронежцев ждут резкие температурные качели – от +15 до 0 градусов

В ближайшие дни высока вероятность дождей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни. В конце недели воронежцы испытают на себе и почти майское тепло, и возвращение зимнего холода.

- Южный ветер принесет с собой потепление до +15, но уже в выходные погода резко изменится, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Уже суббота будет далеко не такой теплой – столбик термометра опустится ниже +10. А в ночь на воскресенье и вовсе возможны заморозки. Холод принесет ветер с севера. Впрочем, долгим ухудшение погоды не будет. Такое апрельское похолодание обычно длится не более пяти суток.

В ночь на четверг, 1 апреля, обещают небольшой дождь при +5 градусах. Днем он прекратится, солнце будет показываться сквозь тучи, и потеплеет до +13.

В пятницу, 2 апреля, ночью подует южный ветер. Он принесет с собой пасмурную погоду при +7 градусах. Днем температура поднимется до +15. Однако солнце будет закрыто облаками.

В ночь на субботу, 3 апреля, снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. Снова начнет накрапывать дождь при +3 градусах. Днем подует северо-западный ветер, осадки не прекратятся, столбик термометра поднимется до +8.

В воскресенье, 4 апреля, синоптики обещают морозную ночь – 0 градусов и сильный дождь, переходящий в снег. Днем потеплеет до +7. Дождь продолжится, но будет уже не таким сильным.