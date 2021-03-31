В Воронеже пропавшего мужчину нашли убитым в канализационном колодце

Следователи и полицейские разыскивают убийцу 39-летнего мужчины. Фото: из архива «КП»

29 марта в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что у нее пропал муж. По ее словам, 39-летний супруг уехал на машине и не вернулся, на звонки он не отвечал. Днем раньше на пустыре недалеко от улицы Берегового Советского района сгорел автомобиль. Как выяснили следователи, он принадлежал пропавшему человеку. Именно на нем он и уехал. Однако ни в автомобиле, ни около него мужчину не нашли.

Поиски пропавшего продолжили. Осматривали в том числе и канализационные колодцы. В одном из них, расположенном на улице Любы Шевцовой Советского района, и обнаружили тело мужчины с травмами головы. Их характер позволяет сказать, что его убили.

- Следователи назначили комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для установления точной причины смерти. Наши сотрудники во взаимодействии с полицейскими ищут убийцу, - сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.