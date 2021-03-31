Ночью воры вынесли из воронежского детского сада ноутбук и два термометра

Фото Воронежского управления Росгвардии

Минувшей ночью в одном из воронежских детсадов сработала сигнализация – информация о проникновении на охраняемый объект тот час же поступила дежурному. На месте выехали росгвардейцы и застали с поличным двух злоумышленников. Задержанные оказались ранее судимыми жителями села Левая Россошь. Оба были пьяны. Выяснилось, что воры похитили ноутбук марки «Lenovo» и два термометра.

Росгвардейцы передали задержанных полиции. Похищенное имущество изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.