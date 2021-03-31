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Происшествия31 марта 2021 11:00

Курянин «заиграл» приставку, взятую в аренду у жительницы Воронежа

Выйти на подозреваемого полицейским помогла фотография его паспорта
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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46-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как рассказали потерпевшая, год назад через сайт бесплатных объявлений она сдавала в аренду игровую приставку стоимостью 15 тысяч рублей. На ее объявление откликнулся мужчина, который в качестве залога оставил фотографию своего паспорта. Однако в назначенных срок мужчина пропал.

По заявлению потерпевшей оперативники проведи расследование и задержали ранее судимого подозреваемого в Курске. Тот рассказал, что все это время не проживал по фактическому месту регистрации, скрываясь от полиции. Теперь оперативники проверяют его на причастность к совершению похожих преступлений.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Задержанного заключили под стражу.

Криминал