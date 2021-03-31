Рейсы из Воронежа в Турцию вновь оказались под запретом

О том, снимут ли ограничения и когда это может произойти, не говорится Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Рейсы из Воронежа в Турцию не откроют с 1 апреля. В разосланной авиакомпаниям телеграмме Росавиации говорится, что международные перелеты в том числе из нашего города не могут быть возобновлены в эту страну. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России.

Напомним, 25 марта на заседании федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом объявили о скором возобновлении перелетов в иностранные государства из нашего региона. Тогда о каких-либо ограничениях не сообщалось.

В Воронежском аэропорту ранее также рассказывали, что рейсы в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан) уже согласованы на весенне-летний период. Более того, большинство из запланированных с 1 апреля рейсов международных рейсов должны были выполнять как раз в Анталью. На турецкий берег из Воронежа намерены летать 5 авиаперевозчиков.

Аналогичные ограничения на вылеты в Турцию (в случае с другими регионами еще и Великобританию) коснулись еще 12 городов России.