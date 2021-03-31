Воронежцы могут получить разъяснения по "гаражной амнистии" в соцсети

В пятницу, 2 апреля, с 11.00 до 12.30 на странице воронежского управления Росреестра «ВКонтакте» пройдет прямая трансляция «горячеи линии» по вопросам «гаражнои амнистии». Подписчики группы могут задать вопросы заранее. Специалисты подготовят на них ответ и дадут разъяснения в рамках эфира.

- Номера «горячеи линии» – 8 (473) 210-76-25, 8 (473) 210-76-26 будут доступны через 15 минут после начала трансляции, с 11.15, - уточнили в управлении Росреестра по Воронежской области. Напомним, закон о гаражнои амнистии вступит в силу 1 сентября 2012 года. Он призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. С помощью данного законопроекта вопрос регистрации не оформленных ранее гаражеи (речь иде т об объектах, построенных до введения в деи ствие Градостроительного кодекса РФ - 31.12.2004) будет решаться комплексно, а не только в суде. Теперь оформить документы можно будет, просто обратившись в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим объектом с приложением любого документа, которыи подтверждает факт владения. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно.