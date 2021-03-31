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Происшествия31 марта 2021 9:36

В Воронеже в столкновнеии ВАЗа и маршрутки легковушка лишилась двери, водитель в больнице

В автобусе пострадавших нет
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Во вторник, 30 марта, в половине третьего дня на улице Панфилова при съезде с виадука произошло ДТП с участием ВАЗ-2107 и ПАЗа маршрута №91. За рулем легкового авто находился 33-летний воронежец. Маршруткой управлял 58-летний водитель.

Судя по фото, размещенным в соцсетях, от ВАЗа осталась груда металла. Очевидцы сообщили, что в результате аварии у машины вырвало дверь, а ее водитель, якобы, был нетрезв. В ДТП он получил ранения, врачи забрали его в больницу.

В пассажирском автобусе пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

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