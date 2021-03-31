В Воронежской области самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ-2021 стала математика

Всего регионе для участия в основном периоде гоэкзамена зарегистрировались 11 120 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уже через два месяца одиннадцатиклассники приступят к сдаче ЕГЭ. Как рассказали в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области, среди предметов по выбору в 2021-м лидирует профильная математика – 7 135 заявок. Также среди востребованных дисциплин обществознание – 4 753 участника, физика – 3 191, биология – 2 145 заявок.

Меньше всего ребят решили сдавать французский язык – 16 человек и китайский – пять выпускников.

Напомним, в этом году ЕГЭ будут писать только ребята, которые собираются поступать в вузы. В Воронежской области для участия в основном периоде гоэкзамена зарегистрировались 11 120 человек, из них выпускников текущего года – 10 326.

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