В Воронеже на салют в День Победы планируют потратить до 1,5 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские власти объявили аукцион по поиску подрядчика для запуска праздничного фейерверка в День Победы. 10-минутный салют планируют произвести как обычно с дамбы Чернавского моста. Держатель контракта должен произвести 1,3 тысяч залпов. Начальная (максимальная) стоимость (в ходе торгов ее рассчитывают снизить) - 1,5 млн рублей. Аукцион пройдет 20 апреля.

Напомним, фейерверк в День Победы (а также 23 февраля) положен Воронежу по статусу города воинской славы. В 2020-м из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, салют провели без зрителей на полигоне «Погоново». В этом году власти разрешили проведение праздничных мероприятий в массовом формате.