В очередной раз в Воронеже не выпустят на линию троллейбусы маршрутов №7 и №8

31 марта на весь день отключат контактную сеть Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

31 марта в очередной раз будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов №7 и №8. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения связано с обрезкой деревьев в районе дома №1 по улице Кирова и дома №5 по площади Ленина.

31 марта на весь день отключат контактную сеть, соответственно движение троллейбусных маршрутов № 7 «ВГУ – Троллейбусное депо № 2» и № 8 «ВГУ – Северо-Восточный район (ост. «Школа»)» будет просто невозможно.

Впрочем, 29 и 30 марта эти маршруты также не работали. Причина была та же - обрезка деревьев. При чем также в районе дома № 1 по улице Кирова и домов № 3 – 5 по площади Ленина.

«Отключение» этих двух троллейбусных маршрутов уже стало систематическим. Например, 20 марта они не работали, так как нужно было демонтировать опоры контактной сети по площади Ленина.

Ранее работу троллейбусов на маршруте №8 останавливали из-за аварии на питающей сети тяговой подстанции. Но в феврале она была устранена.

А до этого временное прекращение движения троллейбусов маршрутов №7 и №8 было связано с переносом на новые опоры контактной сети. Об этом объявили еще 13 января.