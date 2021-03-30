В Воронеже начали снос расселенного аварийного дома

фото мэрии Воронежа

30 марта в Воронеже начали сносить многострадальный дом на улице Питомник, 21. Здание признали аварийным только в феврале 2017 года, хотя состояние конструкций дома было удручающим и могло привести к обрушгению и гибели жильцов. При этом дом в тот момент не был включен в действующую программу расселения, составленную до 2025 года.

Власти нашли возможность внеочередного расселения жильцов, в течение года им нашли жилье. И вот приступили к демонтажу здания.

Стоящий рядом по ул. Питомник, 22 тоже признал аварийным - в конце 2019 года. Как отметили в мэрии Воронежа, вопрос о признании аварийным другого «соседа» - по ул. Питомник, 23 - будет рассматриваться на городской межведомственной комиссии 1 апреля. Специализированная организация уже провела необходимую экспертизу, на основании которой и примут решение.