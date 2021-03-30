Воронежца, сбившего насмерть пенсионерку на тротуаре, арестовали

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В Воронеже по ходатайству следователей Центральный райсуд арестовал 48-летнего жителя Железнодорожного района, который насмерть сбил пенсионерку 28 марта.

Напомним, в воскресенье около 17.50 таксист на «Киа Рио» на улице Богдана Хмельницкого сбил пожилую женщину на тротуаре. 73-летняя жительница Железнодорожного района от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По данным полиции, водитель «Киа Рио» двигался с повышенной скоростью, а главное - был пьян. После совершения аварии он был освидетельствован сотрудниками полиции на месте происшествия.

- Алкотестер показал наличие алкоголя в количестве 1.061 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. В настоящий момент следователями назначен ряд экспертиз, опрошены очевидцы и свидетели происшествия, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Виновника ДТП отправили в СИЗО до 30 мая.