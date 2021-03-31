Все инициативы жителей Ленинского района Воронежа на 2021 год получили финансовую поддержку

Фото управы Ленинского района

В этом году все четыре инициативы жителей Ленинского района будут реализованы. Проекты стали победителями конкурса общественно полезных проектов ТОС Воронежской области на 2021 год.

А проекты это такие:

- ремонт нагорной лестницы по улице Одоевского стоимостью около 900 тысяч рублей (грант 500 тыс. рублей; привлеченные средства - 180 тыс. рублей; вклад жителей – 15 тыс. рублей). Таким образом, стоимость проекта реконструкции составляет около 900 тысяч рублей.

- устройство поручней на нагорной лестнице по улице Ремесленная гора общей стоимостью 214 тысяч (164 тыс. рублей гранта; привлеченные средства –14 тыс. рублей; вклад жителей – 15 тыс. рублей)

- ремонт нагорной лестницы по улице Станкевича общей стоимостью 188,3 тысяч рублей (средства гранта 178 тыс. рублей; вклад жителей – 10 тыс. рублей)

- ремонт нагорной лестницы по улице Крупской стоимостью 738 тысяч рублей. (Грант - 326 тыс. рублей; привлеченные средства – 55 тыс. рублей; вклад жителей около 57 тыс. рублей).