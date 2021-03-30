В Воронеже 14 пожарных машин тушили склад завода "Синтезкаучук"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 марта в Воронеже произошел пожар на заводе "Синтезкаучук". Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 16.07.

- Прибывшие сотрудники пожарных подразделений установили, горит в пункте хранения сырья для производства термоэластопласта. Общая площадь пожара составила около 20 кв. метров. На месте работали 14 пожарных машин. В 17.05 возгорание ликвидировали, никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Специалисты выясняют причины возгорания.

Как отметили на заводе, на складе хранения сырья для производства СБС-полимеров в это время работы не проводились, персонала не было в здании. В момент происшествия сработала противопожарная система порошкового тушения, сразу же вызвали пожарных.

- По данным онлайн-мониторинга состояния атмосферного воздуха, на территории предприятия и Левобережного района превышений вредных веществ не зафиксировано. Производство работает в штатном режиме.