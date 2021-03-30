Под Воронежем водолазы ищут утонувшего человека

Тело утонувшего пока ищут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каширском районе очевидец сообщил в полицию, что в одном из местных прудов утонул человек. Стражи порядка обратились за помощью в ГИМС для обнаружения тела. На место ЧП выехала бригада водолазов. Сейчас они осматривают дно водоема.

Пока представители силовых структур выясняют подробности ЧП – в частности, личность утонувшего и обстоятельства трагедии.

Напомним, в ночь на 20 марта в Рамонском районе 26-летний мужчина пошел с друзьями в баню. Решил освежиться после парилки, нырнул в промоину в реке Воронеж и утонул. Тело обнаружили только двое суток спустя у местного пляжа «Лимпопо».