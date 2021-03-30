Воронежский агроуниверситет сменил врио ректора

У воронежского аграрного университета сменилось руководство. Врио ректора назначена Елена Закшевская, профессор и доктор экономических наук. Это следует из информации, публикованной на сайте вуза.

Как пояснили в пресс-службе университета приказ о назначении Закшевской уже подписали в Министерстве сельского хозяйства и она уже приступила к своим обязанностям. Е

Елене Закшевской 56 лет, она окончила экономический факультет Алма-Атинского института народного хозяйства. В воронежском агроуниверситете заведует кафедрой управления и маркетинга в АПК.

Ранее ВГАУ оказался вовлечен в крупный коррупционный скандал. Исполняющий обязанности ректора Алексей Попов был отправлен под домашний арест по подозрению на покушение присвоений 880 тысяч рублей премий сотрудников. Силовики задержали его с поличным прямо на рабочем месте.