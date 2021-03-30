Чтобы защитить свои 55 тысяч жительница Воронежа набрала 3,3 млн рублей кредитов и перечислила мошенникам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 29 марта дистанционные мошенники выманили у жителей Воронежской области около 4,8 миллионов рублей.

Больше всех пострадала 58-летняя жительница Воронежа, которая лишилась не только собственных 55 тысяч, но еще в течение 12 дней брала на себя кредиты и тоже перечисляла их аферистам! Аж 3,3 млн заемных рублей отправила женщина мошенникам.

А началось все с банальной схемы «звонок службы безопасности банка». В трубку даме сообщили, что некие мошенники пытаются похитить ее накопления, а также оформить кредиты и кредитные карты на ее имя. Но этим дело не закончилось: потом позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, приславший ей в мессенджере в «доказательство» фотографию служебного удостоверения. Сделанного в фотошопе.

Аферисты предложили женщине, чтобы опередить мошенников, «нагрузить свой кредитный потенциал», чтобы незнакомцы не имели возможности взять на ее имя кредит. Ну а взятые дамой средства – перевести на специальные счета, которые они будут «контролировать» и когда мошенники попытаются снять деньги, они их вычислят и задержат. А потом напугали женщину, что если она откажется, то на нее будет заведено уголовное дело.

В итоге жительница Воронежа оформила на себя в 10 банках потребительские кредиты, причем один из них - под залог квартиры. Женщина обналичила в банкомате все имеющиеся на ее счетах средства и перечислила на различные счета 3,355 млн рублей.

Если вам звонят «из банка», сбросьте вызов, а потом сами перезвоните по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты.