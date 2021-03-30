Под Воронежем водителя оштрафовали на 100 тысяч за попытку дать взятку гаишнику

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Суд приговорил 41-летнего жителя города Лиски к штрафу в 100 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СК по Воронежской области 30 марта.

Как было установлено судом, 26 октября 2020 года ночью в селе Нижний Икорец полицейские заметили на дороге «семерку», которая выписывала странные маневры. Остановив машину для проверки документов, стражи порядка заметили, что водитель нетрезв. Но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Инспекторы ДПС задержали транспортное средство и составили протокол об административном правонарушении.

Водитель решил избежать административного наказания и сначала предложил полицейским взятку, а затем запихнул деньги между сидениями служебного авто. Потом пообещал принести еще столько же. Сотрудники полиции от получения взятки отказались, сообщив о предложении коррупционного характера руководству.