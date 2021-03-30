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Происшествия30 марта 2021 16:00

В Воронежской области коммунальное предприятие задолжало сотрудникам 2 млн зарплаты

Три месяца 64 работника не получали денег, в то время как 8 млн организация заплатила за непервоочередные товары и услуги
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело в отношении коммунального предприятия за невыплату заработной платы.

Факт невыплаты выявила прокуратура Грибановского района: ГМУП «Коммунальщик» за декабрь 2020-го - февраль 2021-го не заплатило 64 сотрудникам в общей сложности около 2 млн рублей.

- Исследование финансового состояния предприятия и движения средств по счетам за указанный период показало, что деньги направлялись сторонним организациям в счет оплаты товаров, работ и услуг, на общую сумму более 8 млн рублей, игнорируя первоочередность выплаты заработной платы, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

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