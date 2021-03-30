В Воронеже поймали грабителя салона микрозаймов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Разбойное нападение на салон микрозаймов произошло в Воронеже 25 марта. Около 19.35 в кредитную организацию на Ленинском проспекте зашел мужчина. И под угрозой ножа потребовал у оператора деньги. 34-летняя сотрудница салона отдала 29400 рублей, после чего мужчина убежал.

Женщина рассказала полиции, что нападавший был в спортивной куртке и маске. Оперативники проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Поймали подозреваемого и нашли у него нож. 37-летний уроженец Острогожского района, ранее неоднократно судимый, признался, что потратил деньги на продукты, алкоголь и наркотики.

За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.